Zoido viajará a Níger con su homólogo francés para reforzar los acuerdos contra el yihadismo y el tráfico de personas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha adelantado este jueves que el próximo lunes viajará a Níger con su homólogo francés, Bernard Cazeneuve, para comprobar el trabajo que está realizando la Policía Nacional y la Germandería francesa y reforzar los acuerdos existentes.

"Vienen formando equipos conjuntos de investigación para evitar, por un lado el terrorismo yihadista, por otro lado también para ser capaces de frenar corrientes migratorias y luchar contra esas redes y mafias, que lo que hacen es traficar en pleno siglo XXI con seres humanos", ha dicho en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

En ese sentido, Zoido ha remarcado que su visita al país africano tiene como objetivo "comprobar in situ" y reforzar los acuerdos para impedir que "personas que vienen buscando unas mejores condiciones de vida no la pierdan", como consecuencia de que las mafias "los dejan en unas balsas que no tienen ninguna condición de navegabilidad".

LA UE ESTÁ SIGUIENDO TODOS LOS PASOS DE ESPAÑA

En palabras del titular de Interior, ésta es la política que viene desarrollando España en los últimos años, tanto con gobiernos del PP como del PSOE. "En Europa se han dado cuenta que las políticas de las migraciones que están asolando ahora mismo a Europa, España tiene mucho que decir porque lo hemos hecho desde hace tiempo y lo estamos haciendo bien", ha aseverado.

En ese contexto, ha subrayado que "la UE está siguiendo todos los pasos" que España "ha ido marcando" en asuntos relacionados con la lucha contra el terrorismo y "el freno de las corrientes migratorias", pero, según él, "siempre y cuando se aplique el derecho de asilo y refugio, conforme a los tratados internacionales y los principios de solidaridad".

Además, Zoido ha apuntado que no sólo se está trabajando en Níger, sino también en Argelia, Marruecos y Mauritania. "Ahí es donde tenemos que estar y ahí es donde tenemos que seguir presumiendo de que tenemos una sociedad que para algunos será muy moderna en democracia, pero yo presumo de los años de democracia, que creo que han sido los mejores en España, que nos ha permitido tener una estabilidad en lo político, en lo social y en lo económico", ha concluido.