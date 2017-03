Zoido afea a Podemos que "utilice" la muerte de dos agentes forestales y niega presiones del 'lobby de la caza'

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afeado a Podemos que "utilice" en el Senado la muerte de dos agentes forestales en Lleida para cuestionar el reglamento sobre la concesión de armas aludiendo para ello a presiones del 'lobby de la caza' dirigidas supuestamente contra el Gobierno y contra la Casa Real.

Zoido ha negado estas presiones y ha reprochado a la senadora de Podemos Sara Mercé Vilà que le hablara de lobby. "¿De lobby va a hablar usted?", le ha preguntado dos veces el ministro antes de recomendarle a esta senadora que "dejara de presionar" con preguntas formuladas a la Cámara Alta tras cambiarlas con "gran habilidad".

"Lo de lobby entre los cazadores y el grupo que sostiene al Gobierno olvídelo, de verdad; no lo utilice", ha continuado Zoido, que ha recordado que "se está trabajando" en un reglamento para la concesión de armas, de acuerdo a lo reclamado desde diferentes colectivos.

Zoido ha criticado a la senadora por En Comú Podem por utilizar la muerte en un coto de caza el pasado mes de enero de dos agentes forestales que pidieron la licencia de una escopeta a un español de 28 años que fue detenido por estos hechos. "No venga a esta Cámara a hacer uso de una tragedia como la pérdida de dos vidas humanas", ha defendido.

"LA GUARDIA CIVIL NO LE HABÍA CONCEDIDO LA LICENCIA"

"La Guardia Civil no le había concedido la licencia y, por tanto, no podía tener arma", ha relatado Zoido. "Tenía una escopeta Benelli de un amigo", ha precisado, "la Guardia Civil no tiene encomendada en aquella zona la custodia de quien tiene arma sin tener licencia".

La pregunta de la senadora de Podemos se basaba en la preocupación de los agentes forestales por sufrir "conflictos, amenazas y agresiones" cuando desempeñan funciones de policías. También recogía el testimonio de psicólogos que alertan del escaso tiempo del que disponen para elaborar los test previos a la concesión de armas.

"Es urgente dotar de una ley de bases de acuerdo con la ley de Montes y la ley de cuerpos de seguridad, teniendo en cuenta las competencias autonómicas", ha defendido Sara Mercé Vilà, que ha aludido tanto a las armas para autodefensa como para la caza, en este segundo caso en "un negocio que mueve 3.600 millones de euros cada temporada".