Zoido se remite al nuevo jefe de la Policía para desvincularse del desmantelamiento de las estructuras creadas por Pino

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha circunscrito al ámbito de actuación del nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Florentino Villabona, cambios estructurales como el desmantelamiento de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) creada por el exjefe del cuerpo Eugenio Pino. "Cesar yo no he tenido que cesar a nadie, he hecho algunos ajustes", ha sostenido.

"No se ha sometido a consulta alguna del ministro si se disolvía la brigada", ha comentado Zoido en el Senado después de que la oposición, especialmente el PSOE, haya saludado la "tarea de limpieza" en la corporación en comparación con la etapa del exministro Jorge Fernández Díaz. Tras subrayar la condición de "servidores públicos ejemplares" tanto del nuevo DAO de la Guardia Civil como de la Policía, Zoido se ha detenido en este segundo cargo para insistir en que dependerá directamente del comisario principal Florentino Villabona si sus "decisiones y nombramientos son acertados o no", primando en todo caso los "méritos objetivos". De esta forma, Zoido ha vuelto a subrayar su plena confianza en las decisiones que afectan a la estructura de la Policía, que ya ha anunciado que los agentes de la BARC pasarán a formar parte del Centro Nacional de Desaparecidos, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. Ayer el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata pidió a la Dirección General de la Policía que, si lo encuentra, le remita con urgencia el informe que mencionó Eugenio Pino sobre el chivatazo al entorno de ETA del 'caso Faisán', identificando también a los policías que elaboraron dicho informe. El ex DAO mencionó otro informe sobre Marta del Castillo, que Interior asegura que no existe, y un tercero sobre el 11M que ya ha sido archivado por la Fiscalía por no aportar ninguna novedad a un atentado ya juzgado. Con vistas al futuro, y ante las reiteradas preguntas de los partidos nacionalistas catalanes, Zoido ha repetido que "no ha visto en sus primeros cuatro meses ninguna conspiración contra políticos". "No entiendo de policía política y no habrá por mi parte posibilidad de conspiración", ha subrayado. CESE DE GARCÍA CASTAÑO El senador socialista Francisco González Cabaña le ha felicitado por las actuaciones del Ministerio, recordando a Zoido que el mismo 7 de febrero que negó en la Cámara Alta la existencia de una 'policía política' comunicó el cese del comisario Enrique García Castaño como jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). "El cese del señor García Castaño era parte de lo que usted negaba", ha defendido. Zoido ha respondido que su preocupación se centra en cuestiones operativas, incluyendo aquí la conocida como 'pena del telediario'. "No estoy en nada de acuerdo en que estén antes los medios de comunicación que la Policía cuando se produce una detención", ha comentado antes de decir que "jamás hay que dirigir, opinar o hacer alguna indicación sobre a quién se tiene que detener o no".