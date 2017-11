Zoido revela que se detectan más grupos de extrema izquierda que de derecha y niega perfil bajo frente al fascismo

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este miércoles en el Congreso que en lo que va de 2017 se han detectado tres nuevos grupos de extrema derecha frente a seis de extrema izquierda. El "dato objetivo" lo ha utilizado para negar la acusación del PSOE de que el Gobierno tiene un "perfil bajo frente al fascismo", tras los últimos episodios en Valencia, Barcelona o Madrid.

Rallo ha pedido "defender la democracia" y ha criticado el "grave error" del Gobierno de Mariano de Rajoy por no imitar a la "derecha europea". Tras citar al francés Enmanuel Macron y la alemana Angela Merkel, ha solicitado a Zoido que "no titubee al denunciar el fascismo". "No alienten los discursos excluyentes, el fascismo es lo peor, es una amenaza que perdura aún hoy; ni indiferencia ni neutralidad", ha indicado el diputado.