Zoido garantiza que respetará los resultados y recuerda que quien no respeta la ley ya no está en el Govern

Campuzano asegura que si los soberanistas vuelven ganar, el Ejecutivo deberá "sentarse a negociar" y "liberar a los presos políticos"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha llamado este miércoles a la tranquilidad a los diputados del PDeCAT ante sus dudas de que el Gobierno vaya a respetar los resultados de las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre, y ha garantizado que lo hará "siempre cumpliendo con la Constitución y el Estatut" autonómico, ya que, según ha recordado, quienes no respetaban la ley ya no están en el Govern.

Frente a esto, el titular de Interior ha señalado que "la única razón" para que los independentistas catalanes se cuestionen esa posibilidad es que haya personas que "no respetan ni ley, ni la Constitución ni el Estatuto". "Pero, quédese tranquilo --le ha soltado--, porque esas personas que no respetan la ley, la Constitución y el Estatuto ya no están en el Govern".