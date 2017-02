Zoido señala que "hoy por hoy" no hace falta tomar "ninguna medida" nueva para evitar el referéndum en Cataluña

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este jueves que "hoy por hoy" no hace falta tomar "ninguna medida" contra el referéndum independentista que Cataluña tiene previsto celebrar el próximo mes de septiembre.

Así ha respondido Zoido en los pasillos del Congreso al ser preguntado por las medidas que tiene previsto implementar el Ministerio del Interior para evitar la convocatoria de ese referéndum, dentro del plan que ha diseñado el Ejecutivo para frenar esa consulta.

"Lo que hay que hacer es cumplir con la legalidad vigente y no hay que contemplar hoy por hoy ningún escenario", ha manifestado Zoido, quien ha aprovechado para emplazar a la Generalitat de Cataluña a "reconsiderar" su postura y no desviarse de la senda del marco constitucional. "Hoy por hoy no veo ninguna otra posible salida", ha insistido.