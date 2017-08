Zoido niega falta de información a los Mossos: "No me pueden decir que no hay colaboración, la he vivido"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha negado falta de comunicación e información entre Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra y no sólo a raíz de los atentados en Cataluña, porque ha subrayado que él es testigo de la colaboración desde que llegó al Ministerio.

El ministro ha rechazado así las críticas el responsable de los Mossos, Josep Lluís Trapero, a que la información que maneja la Policía Nacional "no fluye", según ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio. "No me pueden decir que no haya colaboración", ha dicho Zoido. "Hay quien no quiere que sea sí, pero he vivido y presenciado la colaboración", ha añadido.