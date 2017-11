Zoido sobre la posible injerencia de hackers el 21D: "No tenemos ningún motivo para la alarma"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este jueves por la tarde que "no hay motivo para la alarma" sobre una posible injerencia de hackers en las elecciones autonómicas convocadas para el 21 de diciembre en Cataluña. "No hay ninguna alarma en especial", ha defendido.

En el congreso de AECOC, Zoido explicó que su Departamento está realizando un seguimiento especial como "se viene haciendo de manera habitual" para evitar las amenazas de hackers. "No voy a entrar en detalles porque no conviene dar pistas a aquellos que quieren utilizar las redes para cometer hechos delictivos", señaló a primera hora.

Según el ministro, en Interior se ha llevado a cabo "un refuerzo en todas las medidas de seguridad que en esta materia se vienen observando". "No sólo con motivo de la celebración de elecciones", puntualizó Zoido. "Es un trabajo", añadió, "que se viene haciendo de manera habitual y tendrá un reflejo en las próximas elecciones del 21D".

"No voy a entrar en los detalles de los planteamientos que se vienen haciendo y dispositivos que se están acometiendo porque no conviene dar pistas a aquellos que quieren utilizar las redes para cometer hechos delictivos y no para facilitar la comunicación en buena lid", indicó.