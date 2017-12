Zoido evita pronunciarse sobre la mención de Santamaría a que Rajoy "descabezó" a la cúpula independentista

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha evitado pronunciarse sobre las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señalando al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el responsable de que la cúpula de los partidos independentistas esté "descabezada".

El ministro ha asegurado que desconocía las declaraciones y el "contexto" en el que fueron realizadas. "No he leído el contexto de esas declaraciones y, si lo hubiera hecho, hablaría como ministro y no como juez porque estoy retirado hace muchos años", ha señalado el ministro y exalcalde de Sevilla, que es juez de carrera.