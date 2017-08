Zoido, sobre el referéndum: "Si se empeñan en que lo haya, nuestra obligación es que no lo haya"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que "no va a haber referéndum" de autodeterminación el uno de octubre en Cataluña pero no ha querido interpretar ni responder a las afirmaciones del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que cuentan con miles de urnas para recoger votos. Zoido ha subrayado que el Gobierno está "preparado" para tomar todas las decisiones necesarias.

"Si se empeñan en que lo haya, nuestra obligación es que no lo haya y no voy a entrar en otras consideraciones", ha dicho en una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press. Preguntado sobre si esas urnas podrían ser del Estado, que se quedan en las comunidades autónomas entre procesos electorales, el ministro ha respondido que no lo cree, pero no ha querido "entrar en más especulaciones sobre el tema".