Zoido traslada un recuerdo al pueblo francés tras lo ocurrido en el aeropuerto de Orly con un presunto islamista

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dicho que "una vez más el terrorismo ha castigado de una manera dura y fuerte al pueblo vecino" de Francia, donde un hombre bajo investigación de la Inteligencia francesa por supuesta radicalización islámica ha muerto tras arrebatar el fusil a una militar en el Aeropuerto de París-Orly y después de herir a una policía al desencadenar un tiroteo. Así, ha pedido "un aplauso y un recuerdo" para la sociedad francesa "que tanto nos está ayudando para terminar de una vez por todas con la banda terrorista ETA".

En su intervención en el XV Congreso Regional del PP-A, que se celebra en Málaga, ha reiterado que el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy contra el terrorismo "es muy firme" y "no ha variado ni un ápice en este sentido", exigiendo, por un lado, "la disolución sin ningún tipo de contrapartida", y por otro, la entrega de las armas, destacando en este punto el trabajo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "que cada vez que ETA se mueve le intervienen todas las armas en su poder".

Ha asegurado que otra premisa para el Gobierno es "mantener siempre la defensa de las víctimas del terrorismo", y ha señalado que en el PP "sabemos lo que es defender la memoria y dignidad de las víctimas", recordando que fueron "los primeros en ser chantajeados" cuando el secuestro de Miguel Ángel Blanco.

Al respecto, ha indicado que entonces "no cedimos ante el chantaje terrorista". "Y si no lo hicimos en aquel momento, no lo vamos a hacer hora", ha apuntado.

Así, ha dicho a todas las víctimas que "las defenderemos hasta el último momento y que sepan que siempre sabremos distinguir entre los que padecieron el horror de la banda terrorista y los verdugos, que son los asesinos y quienes les dieron la cobertura". "Por eso vamos a seguir siempre defendiendo esa memoria", ha concluido.