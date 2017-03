Zoido dice que la cifra de yihadistas retornados a España es "muy baja" y apuesta por más cooperación a nivel UE

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este lunes que la amenaza que representan para España los yihadistas adiestrados en Siria o Irak es "muy baja" porque no hay cifras destacables de personas que hayan viajado con este objetivo desde o hacia España. No obstante, ha advertido de que no existe el riesgo "cero" y ha apostado por una mayor colaboración con los socios de la Unión Europea.

"En España la cifra es muy baja y, por tanto, no hay que alertar a la población, más allá de la propia tensión que las fuerzas y cuerpos de seguridad desarrollan", ha explicado Zoido a la prensa en Bruselas, tras un desayuno de trabajo en Bruselas con los países más implicados en la lucha contra el radicalismo y el retorno de europeos entrenados como yihadistas en otros países. El ministro ha explicado que "no es una de nuestras mayores preocupaciones", si bien ha apostado por avanzar en la cooperación europea para "evitar sorpresas" como que haya personas que regresan de Siria o Irak a Europa y "no están localizadas". En el foro del llamado G15, celebrado en Bruselas antes de una reunión formal de ministros de Interior de la UE, España y otros países intercambian periódicamente información sobre las prácticas en cada país. En esta plataforma los países han convenido contar con "grupos de expertos" para poner en común las acciones que se toman a nivel nacional y facilitar que haya directrices comunes para plantear una lucha conjunta contra la radicalización, según ha explicado Zoido, para quien es necesario seguir dando pasos en esa dirección. En cualquier caso, Zoido ha advertido de que "la alerta cero o el riesgo cero no existe", por lo que el Gobierno mantiene la alerta "siempre" y las fuerzas y cuerpos de seguridad ajustan las medidas al nivel de alerta. PNR Y CONTROLES EN FRONTERA Entre las claves señaladas por el ministro español destacan el intercambio de información, porque permite estar "por delante de los acontecimientos", y la puesta en marcha ágil del registro europeo de datos de pasajeros aéreos (PNR). Sobre este sistema, Zoido ha apuntado el debate abierto en el seno de los Estados miembros sobre la necesidad de ampliar el PNR a otros medios de transporte, como los autobuses y el ferrocarril, aunque para ello hay que esperar, ha dicho, a ver qué resultados da en el transporte aéreo. También está prevista en breve la entrada en vigor de los cambios en el código del espacio de libre circulación Schengen, por el que se aplicarán controles sistemáticos en la frontera exterior también a los ciudadanos europeos. Las modificaciones se traducirá en "incomodidades o molestias" para los viajeros, aunque es una concesión que, en opinión del ministro, "merece la pena" en aras de mayor seguridad. El ministro español también ha apuntado la importancia de contar con buenas relaciones con los países de la vecindad y colaborar con ellos en el control y vigilancia de las fronteras y en la lucha contra el terrorismo. En este contexto, Zoido se ha referido especialmente a Turquía, con quien las relaciones avanzan a "paso lento", pero cuya cooperación es especialmente importante porque es un punto de entrada de "muchos retornados".