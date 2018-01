Zuloaga (PSOE) critica la "irresponsabilidad" del Gobierno de Rajoy por congelar entregas de financiación

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha criticado la "irresponsabilidad" del Gobierno de Mariano Rajoy tras la decisión del Ministerio de Hacienda de congelar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica para este año, hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.

Para Zuloaga, este modelo "de castigar a los demás cuando las cosas me salen mal" demuestra no solo la "incapacidad del Partido Popular para gobernar y llegar a acuerdos" en el Parlamento para aprobar el presupuesto, "sino también su concepción centralista del poder político, castigando a las comunidades autónomas que no tienen culpa ninguna".