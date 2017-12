Zuloaga (PSOE) mantiene abierto el diálogo con Podemos pero confirma que mañana se aprobará el presupuesto cántabro

El PRC tilda de "broma" la propuesta de Podemos de parar la tramitación de las cuentas

"A día de hoy no contamos con ese apoyo; es difícil, sin duda, pero quedan horas", ha dicho el número uno del PSOE en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, en las que ha descartado la posibilidad de parar la tramitación del presupuesto como le ha pedido Podemos este jueves, porque Cantabria necesita tener el presupuesto en vigor el 1 de enero para afrontar los retos que tiene por delante, ha subrayado.

A la vez, ha asegurado que Carrancio miente cuando sostiene que se ha reunido con todos los consejeros socialistas menos con la vicepresidenta y exsecretaria general del PSOE, Eva Díaz Tezanos. Al respecto, ha destacado que la consejera de Sanidad, Luisa Real, no se ha reunido con él "en ningún momento", ni "tampoco el PSOE porque yo en ningún caso me he reunido con él".