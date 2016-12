El abogado de Granados dice que no "tirará de la manta" ante el juez porque es "destapar a otro"

El ex secretario general del PP en Madrid llega a la Audiencia Nacional en furgón pasadas las 10.00 horas

El abogado Carlos García de Ceca ha afirmado este miércoles que su defendido el ex secretario general del PP en Madrid y presunto 'cerebro' de la trama 'Púnica' Francisco Granados no va a "tirar de la manta" para salir de prisión porque eso significaría "destapar a otro".

Así lo ha dicho el letrado que le defiende desde hace solo unos meses a los medios de comunicación a su llegada a la Audiencia Nacional, donde ha destacado la "fortaleza mental verdaderamente extraordinaria" que tiene Granados. El ex secretario general del PP en Madrid lleva encarcelado desde octubre de 2014 y declarará este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a petición propia, después de que la Sala de lo Penal de este órgano confirmara su prórroga de prisión, lo que le supondría pasar su tercera Navidad en la cárcel de Estremera.

Granados ha llegado a la sede judicial cerca de las 10.10 horas en un furgón. "Algo contará no me cabe duda", ha dicho García de Ceca al mismo tiempo en que ha insistido que el exmandatario 'popular' ha solicitado comparecer ante el juez para "clarificar, explicar y aclarar todo tipo de cuestiones" relacionadas con Granados y con la trama 'Púnica'.

No obstante, ha señalado que en esta declaración no va a "tirar de la manta" para salir de prisión porque eso es "destapar a otro", una conducta que, según ha dicho el abogado, "en su manera de ser eso no figura". Además, ha indicado que Granados considera que "no hay pruebas suficientes" para mantenerle encarcelado.

"NO DEBERÍA ESTAR EN ESTA SITUACIÓN, ESTÁ AFECTADO"

Sobre si pedirá pasar la Navidad en casa, García de Ceca ha dicho que no sabe si lo solicitará y ha apuntado que tampoco conoce si el juez "tendrá consideración para dejarlo pasarla en casa". "No debería estar en esta situación, está afectado", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que la situación familiar del que fue 'número dos' de la expresidenta del PP en Madrid Esperanza Aguirre no es la apropiada: "su madre no sale de casa desde que (Granados) ingresó en prisión y sus hijas están en edades que necesitan a su padre", ha subrayado.

Preguntado sobre las sospechas del magistrado de la Audiencia Nacional de que Granados sigue disponiendo "de una manera oculta de una gran cantidad todavía elevada de dinero que la investigación todavía no ha sido capaz de decomisarle", García de Ceca ha asegurado que "cada uno puede tener las sospechas" que quiera, pero si tuviera ese dinero su defendido "no habría estado dos años sin abogado y pasándolo mal".