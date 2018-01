El abogado belga de Puigdemont revela que se retiró la euroorden tras "contactos" entre fiscalías

Afirma que sólo podrá volver a Cataluña si se retira la orden de detención en España

Al preguntársele por la separación de poderes en España, ha asegurado que quiere creer que el Gobierno no ordenó a los jueces la detención de los políticos catalanes, destacando que formalmente no lo puede hacer pero "de forma informal, nunca se sabrá si pasó".

"La detención de exconsellers catalanes por motivos políticos no es precisamente una muestra de imparcialidad", ha señalado, y cree que los demonios del pasado resurgen cuando se tocan determinados temas, y más cuando, a su juicio, durante la transición española no se depuró el Ejército, la Administración pública y la Magistratura.

Según el abogado, no hay que someterse a la voluntad de la mayoría cuando divulga ideas o actos no éticos o criminales, momento en el que ya no se pueden acatar los principios de la democracia y hay que rechazar la voluntad de la mayoría: "En este punto, solo se puede ser ético. Con el encarcelamiento de los líderes políticos catalanes por sus ideas políticas, el sistema español no es ético. Cometen delitos como régimen elegido de manera democrática y sostenida por una mayoría en el resto del Estado".