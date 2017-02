El abogado de Torres ve "desarbolado" el grueso de acusaciones y recurrirá el fallo

El abogado del condenado por el caso Nóos Diego Torres, Manuel González Peeters, ha dicho este lunes que el grueso de las acusaciones del caso Nóos "ha quedado completamente desarbolado" y que recurrirá la sentencia.

"Es una reflexión que se tendría que hacer al respecto", ha declarado a Europa Press tras interpretar como desarbolado el grueso del argumentario por parte de las acusaciones.

Al preguntársele si prevé recurrir la sentencia, ha respondido: "Sí, por supuesto, en todo aquello que yo no comparto", aunque no lo ha concretado.

HORRACH Y LA PRENSA

No ha querido valorar que el fiscal del caso, Pedro Horrach, no descarte pedir prisión preventiva eludible con fianza para Torres y su exsocio, Iñaki Urdangarin, aunque esperará a escuchar las alegaciones de las partes: "Es pura especulación".

Se ha limitado a añadir que ignora lo que Horrach ha declarado este mismo lunes, y que eso debe explicarse "en el marco del procedimiento y no ante los medios de comunicación".

También se ha referido a si hubo un pacto para exonerar a las acusadas y esposas de Urdangarin y de Torres, la infanta Cristina y Ana María Tejeiro, cuya condena se limita a sendas multas: "No tengo noticia de nada que se asemeje a semejante cosa".

NIEGA UN ACUERDO CON HORRACH

El fiscal Horrach ha dicho este lunes que hubo conversaciones entre él y los abogados de Urdangarin y de Torres, porque lo pidieron ellos, pero que no fructificaron porque lo primero que pide la Fiscalía es una reparación total de los daños y eso no se produjo, y ha precisado que no llegaron a hablar de penas concretas para los acusados.

González Peeters no ha querido valorar la sentencia alegando "entre otras razones" que es demasiado extensa como para valorarla al tercer día de haberse emitido.