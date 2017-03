El abogado de la viuda del expresidente de la CAM no cree que el yerno fuera capaz de matarla

El abogado que asesoraba a María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala que murió el 9 de diciembre tras recibir dos balazos en la cabeza, ha manifestado este viernes, tras declarar como testigo por el asesinato de la mujer, que no cree que el autor de los disparos fuera el yerno encarcelado, Miguel López.

En declaraciones a los medios, a la salida de su declaración ante el juzgado de instrucción número 7 de Alicante, Antonio Moreno, que asesoraba a la víctima en el conglomerado empresarial de la familia, ha contestado con un "no, no, no", al ser preguntado por si pensaba que López podría haber disparado dos veces a la cabeza de su suegra el pasado 9 de diciembre en las instalaciones del concesionario que regentaba.

No obstante, ha apuntado que si se le demuestra "lo contrario" tendría que "modificar" su criterio sobre el yerno de la víctima.

Además, ha confirmado que se ha ratificado en su declaración policial, según la cual, aconsejó a la fallecida "protección personal", porque le informó de que se habían producido unos "análisis de documentos que custodiaba en su ámbito privado".

Ha explicado que transmitió a María del Carmen Martínez que veía en ello una "señal de peligro", que, sin embargo, su clienta no consideró.

Asimismo, sobre el presunto odio del detenido hacia su suegra, Moreno ha afirmado que con Miguel López ha "coincidido en tres ocasiones" y que no había visto "ninguna nota fuera de la normalidad".

Al respecto, ha desvelado que la víctima no le había hecho "ningún comentario" sobre su yerno Miguel López y que solo se refería a los yernos "en general" a los que dijo "querer a todos y tener buena relación con ellos".

"GUILLOTINAR COMO SOCIOS"

Por su parte, ha indicado que María del Carmen le comentó que se celebró un junta en la que se habían producido "incidentes desagradables" ya que alguno de los asistentes se "había pasado la mano por el cuello", aunque ha matizado que no sabía si era por "amenazas" o un signo de que les iban a "guillotinar como socios". Sin embargo, preguntado por si se refería a los nietos de la mujer, no ha concretado que fueran ellos los del gesto.

Sobre las relaciones familiares, ha confirmado que tanto María del Carmen como su hermana Antonia "lo estaban pasando mal". Inquirido sobre si conocía un supuesto intento de atropello por parte de una de las hijas, Antonio Moreno ha manifestado no tener constancia del hecho. Finalmente, ha señalado que "no conocía" las cuentas de la familia Sala y, por tanto, que no sabía a quién podía "beneficiar" la herencia.