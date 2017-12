El abogado de la familia Laínez insiste en que no hubo riña frontal y pide prisión sin fianza para Lanza

El abogado Juan Carlos Macarrón, quien representa a la familia de Víctor Laínez, fallecido este martes tras sufrir una brutal agresión, ha insistido este jueves en que el presunto autor del crimen, Rodrigo Lanza, y la víctima no protagonizaron una "riña mutuamente aceptada", sino que la víctima sufrió un "acometimiento por detrás". Quiere que Lanza ingrese hoy en prisión provisional sin fianza.

Juan Carlos Macarrón ha declarado a los medios que "no se produjo un enfrentamiento frontal" y que la agresión ocurrió "sin bronca previa". Sí hubo "provocación" por parte de Lanza y la víctima "se retiró", siendo una persona "pacífica", momento en que se produjo la agresión mortal, ha dicho.

"Este procedimiento va más allá del procedimiento penal común", ha subrayado el abogado, quien ha defendido "el derecho a portar símbolos de nuestro país sin que se nos a califique de fachas o rojos", recalcando la obligación de "ser respetuosos". Utilizar estos símbolos "no nos ubica en una ideología" determinada, ha aseverado.

"Sin tirantes no hubiera ocurrido", ha considerado, observando que no solo pueden encajar los delitos de homicidio o asesinato, sino también el de odio. Ha indicado que Laínez "no hacía una exhibición notoria" de sus ideas más allá de mostrar la bandera nacional.