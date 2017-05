Las dos acusadas del asesinato de una anciana en Cantabria coinciden en que querían robarla pero no hacerle daño

La Fiscalía y la acusación particular mantienen sus peticiones de 25 años de prisión para cada una de ellas

Las dos mujeres acusadas del asesinato de una anciana en Castro Urdiales en septiembre de 2014 han coincidido en que su intención era robar en su casa pero no hacerle daño, y se han acusado mutuamente sobre quién fue la que sujetó el trapo en la boca de la mujer de 80 años, que murió por asfixia.

Ambas, que eran pareja sentimental y que cometieron el robo junto al hijo menor de una de ellas que ya fue condenado por estos hechos en abril de 2015, se enfrentan a 25 años de cárcel cada una, 20 por asesinato y cinco por robo con violencia, petición que reclaman tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejerce la familia de la víctima.

La madre del joven ha asegurado que nunca supo que su pareja y su hijo tenían intención de robar a la anciana hasta que se encaminaron hacia la vivienda que, además, ha afirmado que no sabía donde se encontraba. Esta mujer, de nacionalidad sudafricana y con tres hijos, ha enfatizado que, mientras ellos le apresuraban para ir más rápido hacia la urbanización, ella trató de convencerles de no perpetrar el robo porque era "peligroso".

En ese momento, los tres accedieron a la vivienda y su pareja, sin dejar de taparle la boca a la anciana, le sentó en una silla que había en el salón. "Ella sujetó todo el tiempo el trapo en la boca de la mujer", que primero se resistió pero después, según ha dicho, empezó a "roncar", algo que ha explicado no le hizo pensar que tuviese problemas para respirar o se estuviese ahogando.

Cuando se marcharon, ha indicado que ella estaba "histérica" y que fue su expareja la última en abandonar la vivienda, versión que no coincide con la que ha relatado ésta última en el juicio, en el que sólo ha contestado a las preguntas de su abogado y en el que ha acusado al joven de haber planificado el robo, con el que "estaba obsesionado", y su entonces pareja de tenerla "sometida", siendo ella la que pagaba todos sus gastos.

Pero el joven seguía "obsesionado" con entrar a la casa "sí o sí" y dos días después consiguió que los tres lo hiciesen. "No lo recuerdo muy bien porque iba muy drogada" pero ha dicho que estuvieron con la anciana tomando algo en un bar y, tras invitarle a una consumición, ellos se marcharon hacia la urbanización.

Al llegar, ha asegurado que su pareja "abrió el portal muy rápido" y, aunque no vio exactamente cómo, ha destacado que "tenía habilidad para abrir puertas con radiografías o algo así".

Preguntada por si, además de taparle la boca a la anciana, le puso el dedo en la nariz obstaculizándole la respiración, ha asegurado que no lo sabe. Y es que, al inicio del juicio, se ha visionado un vídeo con una reconstrucción de los hechos por parte de su expareja en la que se le ha visto agarrar a una figurante y taparle tanto la boca como la nariz.

A pesar de no recordarlo, ha destacado que, mientras su pareja la agarraba, la mujer gritaba que no le hicieran daño pero, tras sentarle en la silla, dejó de hacerlo.

En ese momento, ha indicado que el hijo de su exnovia le pidió que le ayudase a buscar cosas de valor por la casa y cuando regresó al salón la mujer ya estaba "como roncando". "Me pareció que estaba dormida, nunca pensé que se estaba muriendo", ha añadido.

El hijo de su expareja, ya condenado, ha declarado como testigo pero, acogiéndose a su derecho, no ha dicho nada que perjudicase a su madre. De hecho, ha culpado a la entonces novia de ésta de haber planificado el robo mientras que su madre "se opuso en todo momento aunque sabíamos que acabaría haciéndolo".

Pero, ha enfatizado, en el momento en que su madre se quedó con la anciana, ésta ya no se resistía ni se movía aunque "sí hablaba". Cuestionado por los ronquitos que le oyeron su madre y su expareja, ha indicado que él no lo recuerda y ha indicado que pensó que la mujer estaba quieta porque "estaba en shock". "Nuestro objetivo era el robo, no hacer daño a la señora", ha apostillado.