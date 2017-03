El acusado de apuñalar a 5 personas en Lleida pide perdón: "No me pude controlar, lo siento"

Declaró que hubiera acuchillado a más personas si hubiera podido sacarlo de la última víctima

El acusado de apuñalar a cinco personas en Lleida en 2014 --un paquistaní, una argelina, un peruano, un chino y un español-- ha pedido perdón este jueves, en la cuarta y última sesión del juicio en el que se enfrenta a la petición de hasta 86 años de cárcel.

"Pido perdón a las víctimas, a sus familias y a la mía propia por los daños causados. Me arrepiento de todo, no fue voluntario. No me pude controlar, lo siento, pido perdón por ello", ha afirmado el acusado, que está en prisión provisional desde que se entregó a la Guardia Urbana.

Para el estudiante de medicina logroñés Alejandro R.V., que apuñaló a las cinco víctimas en diez minutos y después prendió fuego en su propio piso, donde los Mossos d'Esquadra encontraron dibujos de simbología neonazi y textos amenazantes, las acusaciones piden 86 años de cárcel, la Fiscalía 81, y su abogado ha insistido en que sea declarado inimputable por padecer una patología mental de la que se está tratando.

Antes de que tomara la palabra el joven, su abogado, Jon Zabala, también ha pedido disculpas en su nombre y en el de su familia "a las víctimas y a la ciudadanía de Lleida", y ha recordado que para su representado se pide también el destierro de Lleida durante diez años.

"Necesita tratamiento psiquiátrico, puede salir de la cárcel dentro de 86 años, de 20 o de cinco. En sus manos está que esta persona tenga medios para que no sea un peligro si deja el tratamiento", ha afirmado el abogado.

Las acusaciones particulares han reafirmado su calificación inicial, reclamando en conjunto 86 años de prisión e indemnizaciones superiores a 500.000 euros, aunque el acusado es insolvente.

La fiscal le acusa de los delitos de tentativa de asesinato agravado y pide 14 años por cada tentativa, de un delito de lesiones psíquicas del niño que presenció una de las agresiones por las que pide cinco años, y un delito de incendio por el que solicita seis años de prisión.

Además de pruebas sobre el estado de salud metal del acusado, las acusaciones han insistido en los cuatro días de juicio en el racismo y la xenofobia del acusado que su abogado ha intentado desmontar, argumentando que solo clavó el cuchillo de frente a una persona y que era el hombre español.

Las petición de perdón han sido las únicas palabras que el joven ha pronunciado en el juicio, en el que en evitó contestar a la fiscal, a los abogados de la acusación y a su propio abogado.

Por ese silencio, la presidenta del tribunal ha leído sus declaraciones que en su día hizo ante los Mossos d'Esquadra y en el juzgado de instrucción, en las que el joven llegó a decir que si hubiera conseguido sacar el cuchillo de la quinta víctima hubiera cometido más apuñalamientos.