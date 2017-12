Los afectados por venta de viviendas de EMVS a fondo 'buitre' pedirán que Ana Botella y su Gobierno declaren ante juez

La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) pedirán al juez que tome declaración a la exalcaldesa, Ana Botella, y a la que fue su Junta de Gobierno por la operación en la que se vendieron 1.860 viviendas sociales en 2013 al fondo de inversión 'Blackstone' y que gestiona a través de Fidere.

El abogado ha asegurado que ni Oslé ni Benavides han querido contestar a sus preguntas ni a las de la abogada de EMVS. Sí que lo habrían hecho a preguntas del juez, no a las de la fiscal.

Para el letrado, que ni Oslé ni Benavides hayan respondido a sus preguntas denota "una sensación de inseguridad". "Cuando uno tiene la conciencia tranquila no tiene por qué tener miedo a las preguntas de un abogado", ha dicho Benítez de Lugo que, sin embargo, se ha congratulado de que hayan tenido que comparecer ante el juez tras más de tres años desde que reclamó su declaración.

Por otra parte, el abogado también ha hecho precisiones sobre el resto de la declaración de Oslé y Benavides. En este sentido, ha afirmado que ambos han alegado que la situación del Ayuntamiento era "catastrófica", extremo que para el abogado "no es cierto". "También han argumentado que el Plan de Viabilidad exigía la venta de las viviendas", señala Benítez de Lugo.

ASOCIACIÓN: "HACE UN AÑO ME QUERÍAN DESAHUCIAR Y HOY ESTÁN ANTE EL JUEZ"

"Que no hayan querido declarar es significativo. Si lo hicieron tan bien como defendió en su momento Ana Botella no entendemos cómo no han explicado claramente por que vendieron mi vivienda y otras 1.860 más. A veces el silencio es una manera de respuesta", ha apostillado Mejías.