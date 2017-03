Mas afirma que recurrirán hasta el final la sentencia del 9N porque cree que está "cogida con fórceps"

Dice que en España se persigue a la gente por sus ideas y que se debe "inhabilitar" a Rajoy si la ley es ecuánime, porque incumple con el TC

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha afirmado este lunes que él y las dos exconselleras condenadas por el 9N, Joana Ortega e Irene Rigau, recurrirán la sentencia hasta las últimas instancias --que augura que serán incluso las europeas-- porque está "cogida con fórceps desde muchos puntos de vista".

Mas ha convocado rueda de prensa tras saberse la sentencia, que ha seguido desde la sede del partido, mientras que las conselleras Joana Ortega e Irene Rigau --también condenadas-- la han seguido desde sus casas, antes de ir al PDeCAT para la convocatoria, a la que también ha asistido el presidente del Govern, Carles Puigdemont, y dirigentes del partido.

Mas ha dicho que se reafirma en su actitud, igual que las dos exconselleras: "Volveríamos a hacer exactamente lo mismo. No nos arrepentimos de nada", y ha dicho textualmente que acata el fallo con serenidad total pero mucha disconformidad.

Ha agradecido el apoyo de toda la gente que también ha querido que Cataluña "decida por sí misma" y que ha alentado a los tres acusados a seguir adelante.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a Mas a dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) y a multa de 36.500 euros; a Ortega, a año y nueve meses de inhabilitación y a multa de 30.000 euros; a Rigau, a año y seis meses y a multa de 24.000 euros; y absuelve a los tres de prevaricación.

Mas ha destacado que el mismo día en que el TSJC les inhabilita por poner urnas el 9N, la primera ministra escocesa anuncia que en otoño de 2018 quieren un segundo referéndum vinculante: "Brutal. Es la comparación exactamente de lo que es una democracia de calidad de una democracia de segundo orden, que es lo que tenemos en España".

"DEMOCRACIA AMPUTADA"

"Esto no acaba en el Estado español, que tiene la democracia amputada; acaba en Estrasburgo, en el corazón de Europa", ha recalcado el también líder del PDeCAT, que no confía en que el recurso ante el TS corrija la sentencia, como cree que se vislumbrará con la sentencia del juicio al portavoz del partido en el Congreso, Francesc Homs, también por el 9N.

También ha sostenido que la ley no es igual para todos en España porque, si les han condenado por desobedecer al TC, debería aplicarse el mismo criterio al Gobierno central: "Si el Gobierno reiteradamente incumple sentencias del TC, hoy sus miembros, empezando por Mariano Rajoy, deberían estar inhabilitados, y no les han tocado".

Para Mas, en España se persigue a la gente por sus ideas, y asegura que el Estado intenta combatir "por tierra, mar y aire" todo lo relativo al proceso soberanista.

ORTEGA Y RIGAU

Joana Ortega ha dicho que siente indignación y profunda tristeza por la sentencia, si bien ha dicho que por encima de esto hay un "sentimiento de orgullo" por haber escuchado a la gente, lo que considera la esencia de la política.

"Yo no me siento condenada", y ha añadido que se habría sentido inhabilitada por el pueblo de Cataluña pero no por el tribunal, además de subrayar que se puede inhabilitar a las personas pero no a las urnas.

Irene Rigau ha dicho que el fallo muestra que la democracia se está "deconstruyendo", porque frena la carrera política de tres personas

--incluida la trayectoria emblemática de Mas, ha dicho-- que cumplieron lo que pedían los ciudadanos, que era convocar una consulta.

"Es una sentencia que recae sobre nosotros pero que sabemos que es escuchada, sentida y analizada por millones de catalanes", ha manifestado Rigau, quien ha asegurado que no se sintieron solos cuando fueron a declarar por la consulta.