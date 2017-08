El alcalde de San Sebastián cree que el debate sobre el turismo "es más bien ruido" con un "notorio componente político"

Afirma que San Sebastián presenta la misma ocupación "que el año pasado por estas fechas", pero en 2017 no se produjo el debate

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha asegurado que el debate que se ha abierto en la capital guipuzcoana sobre el turismo "es más bien ruido" con un "notorio componente político", que "en demasiadas ocasiones" adolece de "datos de rigor". Además, ha asegurado que San Sebastián presenta la misma ocupación "que el año pasado por estas fechas" y, sin embargo, en 2017 no se produjo el debate.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Goia ha asegurado que el debate turístico abierto en la ciudad no se corresponde "del todo" con la realidad.

"En nuestra ciudad, el debate lo hemos tenido un año, concretamente en la elaboración del Plan Director de Turismo y, además, con los agentes que son protagonistas, no solo del sector, sino con la ciudadanía que puede resultar afectada por la incidencia del fenómeno", ha recordado.

"Ése es el foro, el marco, el lugar y la manera. No quiero huir de ningún debate, pero entiendo que hay momentos y modos en el que ese debate se pervierte. Además, si va acompañado de determinados comportamientos, en lugar de lograr el objetivo que se busca, puede conseguir lo contrario", ha advertido.

Eneko Goia ha apuntado que, durante el mes de julio, analizados los indicadores de visitas turísticas, pernoctaciones y grados de ocupación de la Parte Vieja de la ciudad, se constata que San Sebastián está "en la misma situación de ocupación de la ciudad que el año pasado por estas fechas y, en algunos caso, incluso algo menos". "Sin embargo, el año pasado no tuvimos este debate y lo tenemos este año, como si estuviéramos en una progresión infinita", ha añadido.

El alcalde cree que, además, en este caso, se establecen comparaciones que "está bien" tener en cuenta "como referencia de lo que no queremos llegar a ser", pero que "no son comparables con la ciudad de San Sebastián", como los casos de Barcelona o Palma de Mallorca.

"En un debate y un análisis serio sobre esta cuestión no podemos comparar esas realidades porque son diferentes. Podemos observarlas, analizarlas y tenerlas en cuenta para saber qué medidas hay que adoptar si no queremos llegar a ese tipo de escenario, pero la situación no es compatible", ha insistido.