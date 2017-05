El alcalde de Santa Cruz niega tener dinero oculto y dice que si va a la cárcel irá con la conciencia tranquila

El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador, Miguel Zerolo, ha afirmado este viernes que confía en que el Tribunal Supremo "haga justicia", pero en todo caso, ha dejado claro que no abandonará el país ni se convertirá en un "prófugo".

"No tengo dinero oculto en ningún sitio, ni barcos, ni áticos ni fincas. Sigan buscando porque no lo tengo", ha destacado.

Zerolo ha señalado que no se va de Tenerife "por principios" y porque tiene "mucho arraigo" familiar, ha desvelado que se pudo marchar en el pasado a trabajar al exterior "ganando cuatro veces más", y que "nadie entendería" que se convirtiera en un "prófugo". "No me puedo ir a ningún sitio porque no tengo dinero", ha comentado.