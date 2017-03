El alcalde de Vitoria recurrirá en el caso de que se archive la querella por los asesinatos del 3 marzo de 1976

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha afirmado que el Ayuntamiento presentará recurso ante la Audiencia en el caso de que se archive la querella por los asesinatos del 3 marzo de 1976, cuando cinco trabajadores fueron asesinados por disparos de la policía en la capital vasca.

Urtaran ha acudido este sábado a Madrid para intervenir en un acto organizado por la Red de Ciudades por la Justicia y la Memoria donde también ha tomado también parte el cantautor Lluis Llach y el productor del documental 'Llach, la revolta permanent'.

Según ha informado el Consistorio vitoriano, todos ellos han reflexionado sobre los hechos ocurridos en la capital vasca el 3 de marzo de 1976 cuando cinco trabajadores fueron asesinados por disparos de la policía, "su devenir a lo largo de cuatro décadas y sus expectativas a corto plazo a raíz de la presentación de una querella por parte del Ayuntamiento".

De este modo, en el 41 aniversario de aquellos hechos y como un acto más de conmemoración, el auditorio Marcelino Camacho ha sido el escenario en el que se ha repasado lo ocurrido desde entonces y, en particular, la querella interpuesta por los cinco crímenes cometidos, pendiente en este momento de un pronunciamiento por parte del Juzgado de Instrucción nº 4.

El Consistorio ha recordado que en octubre de 2016 la Diputación y las Juntas Generales de Álava, por un lado, y el Ayuntamiento, por otro, presentaron sendas querellas por los asesinatos cometidos.

El pasado 20 de enero la titular del Juzgado de Instrucción número 3 Vitoria archivó la causa presentada por las instituciones forales, alegando la prescripción de los delitos frente al criterio de las tres administraciones demandantes, que consideran que lo ocurrido fueron delitos de lesa humanidad, que no prescriben.

A la espera de lo que ocurra con la querella interpuesta por el Ayuntamiento, el alcalde ha recordado la inexistencia de investigación y de un procedimiento penal "auténtico" para el esclarecimiento de los hechos para la determinación y sanción de los responsables.

"Hubo una pura y simple denegación de justicia por parte de quienes estaban obligados, también en aquella época, al esclarecimiento de unos hechos en los que hubo cinco muertos y más de un centenar de heridos, muchos de ellos por arma de fuego", ha afirmado.

En el caso de que la querella presentada por el Ayuntamiento sea también sobreseída, Gorka Urtaran ha adelantado que presentará recurso ante la Audiencia.

"Lamento que en todos estos años no se haya producido la evolución necesaria en el ámbito judicial para poder depurar responsabilidades y esclarecer estos terribles sucesos", ha manifestado, para añadir que "más de 40 años después de la muerte del dictador, la ciudadanía se sigue topando con un muro que impide que los tribunales hagan justicia".

A su juicio, "si esa vía falla, la solución puede venir por poner a las víctimas en el centro de nuestra atención, reconociéndolas como tal y equiparándolas a las víctimas del terrorismo".

Además, ha recordado que este viernes, fecha del 41º aniversario de aquellos hechos, envió una carta al presidente del Gobierno español con el fin de que las cinco personas asesinadas el 3 de marzo sean equiparadas a las víctimas del terrorismo.

"No vamos a cejar en el intento de que los tribunales se posicionen al respecto, pero mientras llega ese posicionamiento, centrémonos en las víctimas", ha enfatizado, para añadir que "no se trata de buscar culpables, ni de actitudes vengativas, sino de reconocer que no hay razón alguna que justifique arrebatar la vida a nadie".