Los anticapitalistas de Podemos diseñan un código de buenas prácticas para "normalizar" el debate hacia Vistalegre II

El equipo 'Podemos en Movimiento', creado por la corriente 'Anticapitalistas' del partido morado, va a trasladar al equipo técnico que se encarga de organizar la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre una propuesta de código de buenas prácticas para "racionalizar el debate interno" que se está dando en la formación. Su objetivo es garantizar los derechos de todas las candidaturas que quieran participar en este proceso, en un momento en el que la organización vive uno de sus episodios más tensos debido a la disputa que tiene totalmente enfrentados al sector del secretario general, Pablo Iglesias, y al del secretario Político, Íñigo Errejón.

Con esta propuesta para elaborar un código de buenas prácticas, los anticapitalistas quieren asegurar que el camino hacia Vistalegre II se desarrolle en base la generación de espacios de discusión plural, donde puedan tener voz todas las propuestas; y se fomente el compañerismo y la normalización del debate, en unos días en los que el partido morado está inmerso en la disputa más grave desde que surgió hace casi tres años. Para ello, los anticapitalistas sugieren, por ejemplo, evitar la utilización de canales anónimos, o incluso promover la denuncia colectiva de su uso para insultar o distorsionar otras propuestas.

La corriente representada, entre otros, por el eurodiputado Miguel Urbán o la secretaria general andaluza, Teresa Rodríguez, también busca que este código de buenas prácticas garantice que las campañas se realizarán siguiendo el principio de austeridad, para evitar que se desperdician recursos; así como con claridad y transparencia, "para avanzar hacia un modelo de discusión donde prime el argumento y no el eslogan", según explican en un comunicado.

En concreto, proponen cuatro medidas, la primera de ellas, económica, consistente en fijar un techo de gasto en las campañas y crear un portal de transparencia con los datos de gastos e ingresos, en el que cada candidatura será responsable de la presentación de sus cuentas. Según ha avanzado a Europa Press Miguel Urbán, el objetivo es aplicar a la interna el principio de "transparencia" que demandan "hacia fuera". "Creemos que hay que dar ejemplo no sólo hacia fuera sino también hacia dentro. Nos interesa que si se habla de transparencia, se hable también en el interior", ha explicado el eurodiputado.

"No sólo es suficiente tener portales de transparencia de Podemos. Si se forman candidaturas y propuestas, creemos que estaría bien que todos viéramos lo que ingresamos, dónde y en qué lo gastamos. Es un hecho de responsabilidad y de transparencia hacia todos los inscritos que es clave", ha enfatizado Urbán.

Asimismo, proponen una medida comunicativa, consistente en que acordar la difusión conjunta de las notas de prensa y las comunicaciones que manden las diferentes candidaturas y campañas al mismo tiempo con el resto que con la prensa.

IGUALDAD DE CONDICIONES PARA TODOS LOS EQUIPOS

En el plano organizativo, piden que se garantice que existe igualdad de condiciones en acceso al censo, en la disposición de los espacios comunes de Podemos, de las redes y canales generales y de los recursos del partido. En esta misma línea, proponen habilitar espacios de debate presencial de los documentos antes de que tengan lugar las votaciones, y en igualdad de condiciones para todos los equipos; hacer un censo de estos espacios para darlos a conocer; y favorecer encuentros telemáticos y presenciales para que los equipos expongan sus documentos y se favorezcan los acuerdos entre las diferentes propuestas.

El objetivo de estas medidas, según Urbán, es garantizar que ninguna candidatura o equipo utilice para su beneficio los aparatos del partido, sin que se garantice que estos están a disposición de el resto, aunque no sean tan conocidos como los llamados 'pablistas', 'errejonistas' o los anticapitalistas.

"Eso no significa que no se utilicen sino que todos tengamos acceso en igualdad de condiciones. Todos no son los anticapitalistas, errejonistas o pablistas. Todos son todos. Hay que dar igualdad de oportunidades a la gente para que puedan expresar sus proyectos que son tan valiosos como el de Pablo, el de Íñigo o el de los anticapitalistas. Hay que favorecer que eso sea posible", ha defendido en declaraciones a Europa Press.

La corriente anticapitalista espera que el equipo técnico encargado de organizar Vistalegre II, en el que cuentan con dos representantes y que tiene que tomar las decisiones por consenso, asuma su propuesta. En el caso de que no las acepten, se comprometen a aplicárselo ellos mismos. "Nosotros daremos ejemplo", ha zanjado Urbán.