El anuncio de BMW que no ha gustado a Pablo Iglesias

Pablo Iglesias no ha dejado pasar un anuncio que le ha llamado mucho la atención. Mientras leía el periódico, el líder de Podemos no pudo evitar hacer una foto a una de las publicidades encontradas y criticarla a través de Twitter. La compañía afectada es BMW, quien al ver la reacción del político no ha dudado en pedir disculpas de forma pública.