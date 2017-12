Mas apuesta por "colaborar" con quien gane las elecciones aunque no sea independentista

Dice que no tuvo información sobre actos violentos pero desconoce si Puigdemont sí

"Cualquier demócrata debe aceptar de buen grado cualquier resultado electoral, le guste o no le guste, y si el bloque soberanista no tiene mayoría de diputados en el Parlament de Cataluña, pues habrán ganado los otros", ha planteado este viernes en una entrevista de Onda Cero recogida por Europa Press.

Mas ha rechazado la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por el que se disolvió el Parlament, se cesó al Govern y se convocaron elecciones, y ha reiterado que al expresidente Carles Puigdemont, no se le garantizó que si convocaba comicios autonómicos se frenaría el 155: "Esa garantía no se la dieron nunca, y eso yo lo viví".

Ha explicado que el Ejecutivo catalán no estaba dispuesto a que se produjeran situaciones violentas si, por ejemplo, se proclamaba la independencia y se creaba una situación de resistencia en las instituciones, pero ha indicado que a él no se le trasladó información sobre actuaciones violentas por parte del Estado: "Yo no la tuve, pero no sé si él [Puigdemont] la llegó a tener o no".