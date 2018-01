El ascensorista investigado por el accidente mortal en el Hospital Virgen de Valme de Sevilla declara este jueves

La juez de Instrucción número 1 de Sevilla tomará declaración como investigado este próximo jueves, día 18 de enero, al operario de la empresa encargada del mantenimiento de los ascensores del Hospital Virgen de Valme donde el pasado 20 de agosto de 2017 falleció la joven Rocío Cortés cuando era trasladada tras dar a luz a su tercer hijo, todo ello después de que la Policía Nacional concluyera que el accidente se debió a un "fallo humano" del ascensorista.

En estos tres minutos "no se tiene constancia de las actuaciones llevadas a cabo por el ascensorista", resaltan los agentes. A ello se suma, según la Policía, que "no se ha podido explicar cómo se produjo el desbloqueo del freno del ascensor que provocó la subida del mismo a gran velocidad y con las puertas abiertas", de forma que "la única hipótesis que no se ha podido comprobar es la de que se produjese apertura del freno de mano".