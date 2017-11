Mas asegura que no pidió "ni un euro" a Rajoy durante las negociaciones del pacto fiscal

El líder del PP catalán le ha acusado durante un debate de "absoluta deslealtad" asegurando que exigió mejor financiación durante la crisis

"Cuando yo me veía con Rajoy para abordar el pacto fiscal nunca le pedí ni un solo euro", según Mas, que resume sus demandas de entonces en la equiparación de Cataluña al régimen de Navarra y País Vasco. "No le hablé de cupo, pero la respuesta de Rajoy fue taxativamente que no", ha dicho Mas, recordando que cuando realizaba esta demanda ante el presidente del Gobierno "tenía manifestaciones de más de un millón de personas que ya no reclamaban un pacto fiscal, si no un nuevo Estado".