La asociación de fiscales APIF cuestiona que el Ministerio Público pueda instruir causas penales

Mediante un comunicado, esta asociación señala que con estos "acontecimientos" el Ministerio Fiscal "se aleja aún más de podemo asumir la función de instrucción de las causas penales y reclama "autonomía e independencia" para el Ministerio Público.

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha cuestionado que el Ministerio Público pueda instruir causas penales por las "serias deficiencias" que, en su opinión, revelan "acontecimientos" como la imputación del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Ordoñez en el 'caso Bankia' o la supuesta orden dada por la Fiscalía General del Estado para no promover la investigación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el 'caso Púnica'.

Según la APIF, la citación de Ordoñez y el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores Julio Segura "supone que por el Ministerio Público ni siquiera se ha planteado la necesidad de que tales autoridades deban declarar en sede judicial como investigados por hechos que, al menos en abstracto, tuvieron conocimiento y capacidad para intervenir (e incluso evitar)".

"No podemos entender que el Ministerio Fiscal, en este procedimiento, no haya apoyado, al menos, que tales responsables públicos comparecieran como investigados en este procedimiento. Ha

tenido que ser la Sala la que obligue a que se practiquen estas declaraciones", denuncia la asociación.

Además, APIF califica como "inadmisible" que "las órdenes, dentro de nuestra institución, sean negativas, es decir, que se nos ordene no investigar o no perseguir un posible delito. De admitirse las órdenes singulares o particulares éstas han de ser siempre positivas y, a ser posible, por escrito", en referencia a la supuesta orden de no investigar al presidente de Murcia en el 'caso Púnica'.

En el comunicado, la asociación de fiscales señala "la necesidad de constituir, a nivel de fiscalías periféricas, de manera forzosa secciones de delitos relacionados con la corrupción y que se dote de relevancia propia a las de económicos, potenciando tanto sus medios personales como materiales".