La asociación Francisco de Vitoria afea la movilización en apoyo a Mas, que será juzgado el próximo lunes por el 9N

La asociación de jueces Francisco de Vitoria ha afeado la movilización convocada el próximo lunes en apoyo al expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau, que serán juzgados el próximo lunes por la consulta independentista del 9N y destaca que no tienen "interés" en convertir en políticos los juicios contra formaciones políticas o miembros de partidos.

"No somos los jueces y magistrados brazo ejecutor de venganzas político-partidistas que no nos conciernen ni interesan", afirma la asociación en un comunicado. Asimismo, destaca que no les "interesa" politizar los juicios y reprochan la "estrategia" que utilizan algunas personas para promover la "desconfianza social" e intentar "influir en la toma de decisiones de los órganos judiciales".

La asociación muestra su preocupación ante la movilización convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y Asociación Catalana de Municipios (ACM) en apoyo al Mas, Ortega y Rigau. En su opinión, con esta convocatoria "se dan los ingredientes necesarios y suficientes para que la labor judicial" se vea dañada por aquellos que "guste o no deben ser juzgados" por ser "sospechosos" de haber cometido un delito.

Por ello, reclama su independencia judicial y añade que los procesados utilizan su "dimensión pública y de su capacidad de convocatoria" con el fin de "darse un baño de multitudes que dignifique y rescate su carisma político" y para generar un "tumulto innecesario, un ruido improcedente, una gloria efímera y estéril".

EL "ESCRACHE INSTITUCIONAL" NO PERJUDICARÁ AL EJERCICIO DE LOS JUECES

En este sentido, destaca que este "escrache institucional", como lo han denominado, que intenta quebrar las confianza de la sociedad en los tribunales, no puede "mover ni un ápice" en la responsabilidad de los jueces que están cumpliendo con su obligación y ejercicio profesional.

Aunque asegura que no hay una sensación de "desánimo" entre los jueces, afirma que es "desalentador, innecesario y hasta injusto" que el trabajo diario de los magistrados se vea "ensombrecido" por este tipo de concentraciones. Todos deben cumplir las normas para garantizar un Estado de Derecho, recalca Francisco de Vitoria.

Aún así, la asociación recuerda que siempre han sido conscientes de que existe en Cataluña una "enorme sensibilidad social" en todo lo referente al proceso de independencia, pero recuerda que "no es aceptable" usar a un sector de la sociedad para movilizarse en frente de los tribunales.