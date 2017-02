El aspirante a competir con Cifuentes acusa a sedes del PP de "obstaculizar el voto de los militantes" con "trampas"

Asegura que el Congreso tendrá menos participación que avales presentó Cifuentes

El precandidato a presidir el PP de Madrid Luis Asúa ha criticado este viernes el "caos" que se produce en las sedes madrileñas del PP, que "obstaculizan el voto de los militantes" mediante "trampas", a quienes no les ha llegado la carta que convoca el Congreso de los populares previsto del 17 al 19 de marzo.

Según ha asegurado Asúa en declaraciones a Europa Press, la situación para que los militantes voten es "caótica". "En muchas sedes los teléfonos están mal, llamas, y comunica, o te dicen que no existe esa numeración", ha criticado el expresidente del PP de Chamberí, quien ha añadido que en Génova "no dan información", y derivan a las sedes, "donde el desconocimiento es aún mayor".

Además, Luis Asúa ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid y también precandidata como cabeza de los populares madrileños, Cristina Cifuentes, se inscriba hoy en la sede de Moncloa-Aravaca a las 10 horas cuando abre a las 9. Por ello, Asúa ha indicado que no sabe "si es caos o malicia".

Por otra parte, Asúa ha reiterado "el bajo registro de participantes". "Va a tener menos participantes que avales", ha asegurado en relación a los 3.706 avales que presentó la presidenta regional para presentar su candidatura.

CRÍTICAS DESDE BECERRIL

Por su parte, militantes del PP de Becerril de la Sierra han acusado al PP municipal de "forzar a recoger avales" en favor de Cifuentes, "diciendo, apoyad a Cristina".

Critican además que Cifuentes, al frente de la Gestora, no acudiera a la sede. "La presidenta no apareció y antes, en la Gestora, no sabemos quién la conforma", ha añadido.

Respecto a la tesorera que debía dar fe de que los afiliados estaban al corriente de pago para poder votar, militantes de esta localidad han asegurado que ella afirmó haber sido "engañada" y que no podía "certificar nada". Del mismo modo acusan a 'Génova' de no atender sus llamadas telefónicas.

"Si este es el PP de Cifuentes, no se hacen bien las cosas; la democracia es facilitar el voto y el debate, y parece que ninguna de las dos se dan en el PP de Cristina Cifuentes", ha concluido Asúa.