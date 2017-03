El cabecilla 'Luigi': "Nunca he tenido ningún poder en el Ayuntamiento ni he mediado en ningún concurso"

El cabecilla de la trama Pretoria Luis García Sáez, alias 'Luigi', ha negado este miércoles haber recibido información privilegiada del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet sobre el estado de las adjudicaciones de obras públicas y se ha desvinculado de la acusación del Ministerio Fiscal que le atribuye el papel de conseguidor de la red. "Nunca he tenido ningún poder en el Ayuntamiento ni he mediado en ningún concurso", ha dicho.

"Es imposible. Jamás he intervenido ni en la adjudicación, en modificaciones de un pliego ni de concursos de obras. Ni en el 2001 ni en 2009", ha dicho el acusado pese a las grabaciones telefónicas escuchadas en la Sala, con él como protagonista, en las que se ha hecho referencia a adjudicaciones en operaciones urbanísticas que forman parte de la trama que se juzga desde el lunes en la Audiencia Nacional.

Cerca de una decena de grabaciones se han reproducido en esta tercera sesión de juicio entre el cerebro de la trama y el exalcalde de Santa Coloma, el socialista Bartomeu Muñoz, o su secretaria. Todos ellos se dirigen a él con el apelativo de 'Luigi', pese a que ha dicho que solo le llaman así familiares y amigos cercanos. "Esto está adjudicado, de eso olvídate, hace como ocho o nueve días... otra cosa es que sea oficial", reza una escucha.

También figuran otras conversaciones como la mantenida con Jordi Mensa (de la constructora CRC) en las que se le pide que medie con el consistorio para unas licitaciones. No obstante en su declaración en calidad de investigado el acusado, para el que la Fiscalía solicita la condena más alta de ocho años de cárcel y multa de 22,6 millones de euros, ha negado los hechos en repetidas ocasiones. "En ningún caso he intervenido ni he gestionado por cuenta de terceros ninguna operación urbanística. Nunca", ha recalcado.

EL MEDIADOR DE LA TRAMA

Pese a ello la fiscal Anticorrupción Ana Cuenca que le acusa por tres delitos de tráfico de influencia y de blanqueo de capitales, le atribuye al también diputado del PSC el papel de "conseguidor o facilitador e intermediario" por su "notoria relación e influencia" en el Ayuntamiento; "de facto era quien dirigía y tomaba muchas decisiones urbanísticas", según apunta la Fiscalía.

Para conseguir sus objetivos se hacía valer de hombres de confianza como Manuel Valero, también acusado en el caso, según la Fiscalía que le atribuye además "un complejo entramado societario y cuentas bancarias abiertas en entidades situadas en territorios off shore donde tanto él como los dos principales acusados Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, ambas personas de confianza de Jordi Pujol, ocultaron cuantiosas ganancias provenientes de actividades ilícitas.

No obstante sí ha reconocido que mantiene una relación muy estrecha con el que fuera concejal de urbanismo de Santa Coloma en los años se desarrollaron las operativas, Manuel Dobarco, por haber coincidido con él en el sindicato UGT así como la veracidad de una conversación con Josep Singla cuya empresa Proinosa, fue la adjudicataria para la compra de terrenos de la operación Pallaresa.

Tras un breve receso el tribunal reanudará la sesión esta tarde con la continuación de la declaración del cabecilla de la trama.