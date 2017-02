Horrach cree que el riesgo de fuga de Urdangarin "no está anulado"

La decisión del tribunal de no decretar el ingreso en prisión ni solicitar fianza para Iñaki Urdangarin por el caso Nóos ha sido calificada por el fiscal Pedro Horrach como "correcta, aunque no la comparta". Según Horrach, la gravedad de las penas impuestas justificaba que el riesgo de sustraerse a la acción de la justicia no estaba anulado, por lo que les correspondía como ministerio fiscal solicitar medidas para evitarlo, por lo que exigía medidas más contundentes.