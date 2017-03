El abogado de la Infanta: “No hay recurso”

El abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca, ha declarado ante los medios que, finalmente y tras las especulaciones que han existido estos días, la infanta no interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo. Otro de sus abogados, Pau Molins, planteó la posibilidad de que la hermana del Rey estaba considerando recurrir al Supremo para "demostrar que no tendría que haber sido juzgada nunca". Finalmente, y tal y como ha informado Roca, la Infanta ha desestimado esta opción. "Tenga motivos o no, no le parece que tenga que mantener esta posición en este momento" ha afirmado a los medios antes de asegurar que se trata de una decisión personal de la Infanta, ya que por parte de los abogados consideran que el recurso es "académicamente correcto, tiene base y es su obligación defender esta posición porque motivos, podría haberlos". El abogado afirma que la preocupación principal de Cristina actualmente es la situación de su marido, Iñaki Urdangarin.