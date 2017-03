Caso Palau: Las hijas y la mujer de Félix Millet dicen que ignoraban lo que ocurría con el dinero

Clara Millet y Marta Vallès, hija y mujer del expresidente del Palau, han declarado por el expolio del ente cultural catalán. Ambas han explicado estar a espaldas de lo que se pagaba o no, y aseguran que creían que se pagaba con dinero de la familia. Las dos hijas de Félix Millet celebraron sus fiestas nupciales en las propias instalaciones públicas y costaron, según la fiscalía, 164.269 euros. Por su parte, la madre de ambas y esposa de Millet, achacó su despreocupación por estos asuntos al carácter de su marido: "Con él era mejor no discutir. Él mandaba y hacía todo. Yo pensaba que era dinero nuestro. Yo llevaba las cosas de casa, yo no llevaba nada". Hija y madre han declarado en el juicio que se sigue sobre el caso Palau, como responsables civil a título lucrativo.