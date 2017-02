Caso Nóos: Pena de seis años y tres meses de cárcel para Iñaki Urdangarin

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha sentenciado a seis años y tres meses de cárcel para Iñaki Urdangarin, por el caso Nóos para quien la Fiscalía pedía 19 años y medio de cárcel. La Fiscalía era favorable al ingreso inmediato en prisión del esposo de la infanta Cristina si la sentencia superaba los cinco años por lo que el ex Duque con toda probabilidad irá a la cárcel.

El alto tribunal ha considerado a Iñaki Urdangarin culpable de los delitos de prevaricación en concurso con falsedad en documento público y malversación de caudales, fraude a la administración, tráfico de influencias y dos ilícitos penales contra la Hacienda Pública.

La Infanta Cristina por su parte, ha sido absuelta, con multa de 265.000 euros por responsabilidad civil.



La comunicación del fallo se ha atrasado, a pesar de que estaba prevista la notificación a las 12.00 horas del texto completo. Ahora consultable en este enlace.



La resolución judicial más esperada del año se ha hecho pública, después de que el 22 de junio el juicio quedara visto para sentencia.

La Fiscalía había pedido 19 años y medio de cárcel para el ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, por no mostrar arrepentimiento. Para el ex socio de Urdangarin, Diego Torres, ahora condenado a 8 años de cárcel, la Fiscalía le pedía 16 años y medio, por liderar una trama empresarial con la que se apropiaron de hasta 6,2 millones de euros de forma ilegal.

Tras el juicio, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach no modificó su petición de cárcel después de que estos dos acusados no mostraran arrepentimiento ni devolvieran la cantidad supuestamente defraudada.

CASO NÓOS: 17 en el banquillo



En total la resolución judicial afecta a 17 acusados. Originalmente eran 18, pero el cuñado de Diego Torres, Miguel Tejeiro, fue absuelto y pasó a ser testigo en el procedimiento.

El ex presidente del Govern, Jaume Matas ha sido condenado a a tres años y ocho meses, de los cinco que pedía por los delitos relacionados con los contratos entre el Govern y el Instituto Nóos, tras aplicar el atenuante de reparación de daños ya que Matas entregó 900.000 euros de la venta de su palacete.

Matas ha sido condenado por prevaricación en concurso con falsedad, malversación y fraude a la administración.

La mujer de Diego Torres, Ana María Tejeiro, para la que la Fiscalía pedía dos años de cárcel, ha sido absuelta con multa 344.934 euros.