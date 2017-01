El 72,2% de catalanes aprueban al Govern y obtiene una nota media de 5,5 según el CEO

El 56,8% no sabe decir acciones positivas del Govern ni el 46,7% negativas

Un 72,2% de catalanes aprueban la gestión del Govern de Carles Puigdemont, mientras que un 23,2% lo suspenden, un 4,3% no lo sabe y un 0,5% no responde, según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO) que ha presentado este jueves en rueda de prensa su director, Jordi Argelaguet.

Los catalanes que aprueban al Govern le dan una nota del 5 al 10, mientras los que le suspenden le dan del 0 al 4, y el Ejecutivo catalán obtiene una nota media de los ciudadanos de 5,5 puntos sobre 10.

Estas 'notas' a la Generalitat suponen una percepción positiva al alza respecto a 2011, la última encuesta de referencia en la que se preguntó sobre esto: entonces al Govern de Artur Mas le aprobaba el 65,1% de los catalanes, mientras que lo suspendía un 33,3%.

Ahora, del 72,2% que aprueban al Ejecutivo catalán, un 21,3% le pone un 5; un 16,9% un 6; un 16,4% le da un 7; un 11% un 8; un 4,2% un 9, y un 2,4% un 10.

Y del 23,3% que suspenden al gobierno de Carles Puigdemont, un 5,4% le pone un 0; un 1,6% le pone un 1; un 4,5% le califica con un 2; un 4,5% un 3 y un 7,2% un 4.

EL ELECTORADO DE LA CUP

El Govern solo obtiene un aprobado del electorado de JxSí, que le da una nota media de 6,65, mientras que le suspende el electorado del resto --incluida la CUP-- con notas que oscilan del 4 al 4,9.

Por orden de mejor a peor valoración, los votantes del PSC le dan 4,89 puntos sobre 10; los de la CUP un 4,84; los de SíQueEsPot un 4,66; los del PP un 4,47, y el electorado más crítico es el de C's, que le da un 4,08.

La encuesta también mide la percepción ciudadana sobre la capacidad del Govern de resolver problemas: un 8,1% cree que el Govern soluciona "los problemas del país"; un 39,8% afirma que sabe cómo resolverlos pero necesita tiempo; un 44% que no sabe resolverlos, un 6,2 no lo sabe y 2,5 no contesta.

POLÍTICAS DEL GOVERN

La encuesta también pide calificar 23 políticas públicas de la Generalitat: la peor nota (3,84) es para la labor del Govern contra la temporalidad de los contratos, mientras que la mejor valorada son las políticas en infraestructuras de puertos y aeropuertos (6,35 sobre 10).

Las otras mejores notas de los catalanes sobre los ámbitos que gestiona el Govern son para las políticas en el transporte público (6,16); la seguridad ciudadana (6,1); la cultura (6,03); la política lingüística (5,97); la enseñanza pública (5,74); el medio ambiente (5,65) y la acogida de inmigrantes (5,53).

Las otras peores notas de los catalanes sobre los ámbitos que gestiona el Govern son para las políticas de lucha contra el paro (4,31); la justicia (4,61); las desigualdades sociales (4,66); la vivienda (4,74); la ayudas a empresas (4,86), y las actuaciones en materia económica (5,02).

DESCONOCIMIENTO

El 56,8% de ciudadanos no saben contestar nada a la pregunta '¿Qué cree que es lo mejor que ha hecho la Generalitat en el último año?', mientras que el 30,1% sí contesta algo; el 7,4% que contesta que nada, y el 5,7% no contesta.

Del 30,1% de catalanes que sí señalan algo como acción positiva del Ejecutivo catalán, un 14,2% menciona las políticas públicas; un 8,9% impulsar el derecho a decidir; un 2,1% defender los intereses de los catalanes; el 1,2% la política económica; el 1% la oposición al Gobierno central, y el 1,7 otras cosas.

También cabe destacar que el 46,7% de catalanes no sabe señalar nada negativo que el Govern haya hecho en el último año; un 46,9% sí sabe señalar algo concreto; el 5,1% no contesta, y el 1,3% dice que la Generalitat no ha hecho nada malo.

Del 46,9% de catalanes que sí señalan lo peor que ha podido hacer el Govern el último año, el 11,5% menciona los recortes; el 9,9% impulsar el derecho a decidir; el 5,3% las políticas sociales; el 5,3% manipular o engañar; el 3,8% la gestión económica, y el 2,7 la debilidad ante el Gobierno central.

Se trata de una encuesta con una muestra de 1.700 personas (647 de la provincia de Barcelona, 370 de Girona, 312 de Lleida, 371 de Tarragona), con un margen de error de +-2,95% y hecha del 10 del noviembre al 19 de diciembre de 2016.