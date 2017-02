Más de la mitad de los catalanes cree que el referéndum divide a la sociedad catalana, según una encuesta

Más de la mitad de los catalanes (el 55,1 %) considera que el referéndum sobre la independencia que tiene intención de convocar el Govern de la Generalitat divide a la sociedad catalana, según una encuesta encargada por la entidad Societat Civil Catalana (SCC).

El sondeo, realizado por el gabinete de estudios sociales y opinión pública GESOP --en base a una encuesta a 1.600 personas de toda Cataluña-- estima que el 40,5 % no cree que el referéndum divida, mientras que el 4,5 % no sabe o no contesta.

En este sentido, tienen un comportamiento diferente los que usan habitualmente el catalán en su día a día, ya que un 39,9 % de ellos sostiene que el referéndum divide, mientras que entre los castellano-hablantes esta cifra asciende al 70,1 %.

De la misma manera, más del 70 % de los que se sienten tanto españoles como sólo españoles lo piensa, mientras que el 75,6 % de los que se sienten únicamente catalanes no lo creen.

Respecto a la pregunta de si el encuestado cree que los medios de comunicación públicos en Cataluña son favorables a la independencia, el 65,4 % cree que sí, mientras que un 22 % considera que son neutrales.