El catedrático de Constitucional Roberto Blanco cree "aventurado" descartar la aplicación del 155 en Cataluña

El Gobierno podría recurrir a este instrumento dependiendo del grado de desobediencia del ejecutivo catalán

El catedrático ha explicado en declaraciones a Europa Press que "tiene una cierta lógica" que el Ejecutivo no desvele si aplicaría esta norma que permite al Estado asumir determinadas competencias de un gobierno autonómico, dado que se está ante una situación en la que las partes implicadas "no quieren descubrir sus cartas".

No obstante no rechaza que tenga que recurrir a este instrumento "dependiendo del grado de contumacia en la desobediencia de la Generalitat", la cual, ha dicho, es "plenamente consciente" de que lo que está haciendo es ilegal. La aplicación del 155, previa autorización por mayoría absoluta del Senado, posibilitaría al Ejecutivo tomar el control de los Mossos d'Esquadra en caso de que la Generalitat avance en el plan secesionista.

"El Gobierno no dispone de ningún instrumento para rescatar la competencia y transferirla de la Generalitat al Ministerio del Interior que no sea el 155 y por tanto es muy aventurado y bastante imprudente manifestar que no va a aplicarlo", ha dicho el experto en Derecho Constitucional en respuesta al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que en entrevista a Europa Press descartó recurrir a esta vía al considerar que no era la solución al problema.