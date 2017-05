La moción de censura de Podemos contra Cristina Cifuentes se debatirá el 8 de junio

La presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, ha propuesto este lunes que la moción de censura presentada por Podemos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se debata el próximo jueves 8 de junio, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

De hecho, en una reciente reunión entre el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la líder regional socialista, Sara Hernández, y el portavoz parlamentario, Ángel Gabilondo, decidieron no apoyar la moción. No obstante, no han aclarado si se abstendrán o tomaran partido por el 'no'.