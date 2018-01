La comisión sobre la 'caja b' del PP retoma sus trabajos esta semana con la comparecencia de Pedro J. Ramírez

Ya en febrero escuchará a Francisco Correa y al cerebro financiero de la 'Gürtel'

El PP intentó aplazar esta sesión para no hacerla coincidir con la reunión de la Diputación Permanente --el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones--, pero ni el PSOE, ni Unidos Podemos no Ciudadanos secundaron su solicitud, por lo que, ante la falta de consenso, el presidente de la comisión, el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo, decidió mantener la sesión para el día que se había acordado inicialmente.