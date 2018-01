Los comuns se sentarán junto a los grupos independentistas en el Parlament

Los comuns cambiarán previsiblemente su ubicación en el pleno del Parlament y se sentarán en la bancada izquierda junto a los partidos independentistas a partir de la sesión de constitución de la Mesa que se celebra este miércoles a las 11 horas.

Como todos los diputados soberanistas no caben en el lado izquierdo, ocho diputados de JuntsxCat se desplazarán al lado derecho junto a Cs, el PSC y el PP, una cifra que coincide con los ocho diputados independentistas que hoy por hoy no pueden asistir a los plenos porque están en Bélgica o en prisión.

Desde los grupos no independentistas no se descarta que los independentistas aprovechen estos ocho escaños para hacer alguna acción simbólica a favor de los diputados que no pueden asistir al pleno; por ejemplo, poniendo en las sillas lazos amarillos.