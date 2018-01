El consejero que se ausentó en la votación de Inassa advirtió que en el Canal se cometían operaciones especulativas

El juez reprende a uno de los investigados por no acordarse de los hechos, de 2001, y le reprocha que si fuera una inversión suya sí la recordaría

Rafael Merino López-Brea, el único consejero del Canal de Isabel II que no votó a favor de la compra de Inassa en 2001, ha defendido este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que no participó en la reunión del consejo del 14 de noviembre en la que se aprobó la operativa porque el Canal no estaba para especular sino para gestionar el agua de los madrileños.

Según han explicado fuentes presentes en el interrogatorio, Merino ha declarado en calidad de testigo que él no pudo estudiar en profundidad la operativa que costo al Canal 73 millones de dólares porque se la facilitaron unas horas antes de que se aprobara y que cuando no tenía claros los punto que se iban a votar en las reuniones, no acudía. Además ha mostrado su descontento acerca de cómo funcionaba este órgano dando a entender que a los miembros del mismo no se les informaba bien de las operativas.