El consejero asturiano dimitido dice que mantiene su afiliación al PSOE

"No estamos hablando de eso ahora", responde cuando le preguntan si estaría dispuesto a liderar a los socialistas asturianos

"A la Ejecutiva no le queda mucha, su mandato va a vencer próximamente; son cuestiones distintas, hay que desligarlo", ha explicado Blanco, el único consejero del Gobierno de Javier Fernández que no ha participado en actos de apoyo a Susana Díaz en el proceso de primarias del PSOE.

Blanco se ha referido a su papel en ese proceso de primarias. "Yo nunca he manifestado públicamente mi apoyo a ningún candidato; es cierto que he podido acudir a mítines incluso de orientación distinta, pero nunca me he pronunciado públicamente en beneficio de uno u otro candidato. Me parece que era lo normal porque yo tenía una responsabilidad institucional", ha argumentado.