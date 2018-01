Las críticas de los 'padres' de la Constitución al Senado reavivan el debate sobre su reforma

Hace un año se creó una nueva ponencia para estudiar cambios, pero no trabaja; Nueva Canarias va a exigir a García-Escudero que la reúna ya

"No podemos seguir así", expone López Santana en declaraciones a Europa Press. "El Senado es una agencia de colocación y responde a una visión centralista del Estado", añade la senadora, que tampoco confía en las posibilidades de esa comisión territorial del Congreso. Es a su juicio una "operación de maquillaje" de los grandes partidos, que a su juicio no quieren abordar reformas; no lo han hecho en 40 años, apunta.

Entre otras cosas, porque los partidos políticos no quieren. El jurista reveló las reticencias que se encontró Landelino Lavilla cuando habló con los grupos parlamentarios antes de redactar el informe del Consejo de Estado de 2005 que planteó una reforma de la Cámara Alta. "No estaban dispuestos a apoyar ninguna reforma del Senado que afectara al número de senadores que les correspondían", expuso el jurista. "Había una reticencia muy notable a perder número de escaños", añadió.

Los 'populares' no rehuyeron el asunto y todos los grupos colaboraron para dar a luz un texto que sin embargo no se aprobó. Ese había sido el compromiso en 2012, aprobar en Pleno un documento, pero el trabajo terminó con los partidos ya en precampaña electoral y con el debate catalán en auge; CiU decidió no seguir adelante y el PNV se quedó de su lado, el PSOE no vio sentido a continuar sin estos dos partidos y el PP tampoco dio más pasos, pese a tener mayoría absoluta.