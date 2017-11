Las defensas cuestionan la presencia como acusación de Manos Limpias en el juicio de los ERE

Manos Limpias defiende que "no se ha llamado al sindicato" al proceso de la AN "ni existe atisbo alguno de que la persona jurídica tenga mácula"

En este punto, señala que, "a través de la página www.manos-limpias.es puede verificarse que Manos Limpias no es Miguel Bernad, al que tanto se alude en el escrito y al que aquí no hemos venido a defender (que cada palo aguante su vela), pero no deja de sorprendernos que la invocada presunción de inocencia por tan nutrida galería de letrados defensores posea una contradictoria unilateralidadcuando no se trata de sus clientes".