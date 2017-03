El delegado del Govern en Madrid dice que "no hay voluntad de negociar" por parte del Estado

El delegado del Govern en Madrid, Ferran Mascarell, ha asegurado este domingo que "no hay voluntad por parte del Gobierno de negociar" con la Generalitat respecto al proceso soberanista y que el Estado se ha enquistado en un discurso del 'no'.

"Hay un discurso desde el punto de vista gubernamental de que no es posible hacer esto, las leyes no lo permiten, la historia no lo permite, el futuro no lo permite", ha criticado en una entrevista del 324 recogida por Europa Press en la que sostenido que no hay negociación con el Gobierno español pese a que la cuestión catalana suscita mucho interés en Madrid.

"Mientras haya el problema catalán no se habla de nada más. La política española gira alrededor de esto y la realidad social no parece preocupar a nadie en el país con el paro más alto de Europa", ha afirmado.

Asimismo, ha acusado al Gobierno central de inmovilista e ineficiente, y de adoptar una posición "heroica, casi numantina, de que toda la vida esto ha sido así" para justificar su postura.

Mascarell, que fue conseller de Cultura durante la Presidencia de Artur Mas en la Generalitat ha asegurado que el Govern está trabajando para que el referéndum se haga y que tiene la impresión de que "desde Madrid trabajan para que no se haga".